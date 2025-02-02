Щенок по кличке Кефирчик «демобилизовался» из зоны СВО в Рязанскую область

Кефирчика нашли российские бойцы 9-го полка на передовых позициях около населенного пункта Липцы Харьковской области. После того, как они вернулись в тыловой район, передали пса медикам. Кефирчику сделали прививки.

Щенок по кличке Кефирчик, которого спасли бойцы подразделения «Балтийские волки», обрел новый дом в Рязанской области. Об этом они сообщили в своем Telegram-канале.

Кефирчика нашли российские бойцы 9-го полка на передовых позициях около населенного пункта Липцы Харьковской области. После того, как они вернулись в тыловой район, передали пса медикам. Кефирчику сделали прививки.

«Кефирчик быстро завоевал сердца бойцов 9-го полка. Он стал источником любви и преданности, которые греют душу на передовой. Потому нелегко далось решение найти для него заботливую семью. Кефирчик обрел новый дом в Рязанской области, куда его отвез один из бойцов в свой отпуск!» — написали в посте.

Фото: Telegram-канал «Балтийские волки»