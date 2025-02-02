При пожаре в Рязанской области пострадал мужчина
Пожар в рабочем поселке Тума Клепиковского района случился в субботу, 1 февраля. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, пострадал мужчина 1958 года рождения. Его госпитализировали.
При пожаре в Рязанской области пострадал мужчина. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Пожар в рабочем поселке Тума Клепиковского района случился в субботу, 1 февраля. Горела баня.
По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, пострадал мужчина 1958 года рождения. Его госпитализировали.
Ранее стало известно, что на тушение пожара выезжали два человека и один автомобиль.