При пожаре в Рязанской области пострадал мужчина

Пожар в рабочем поселке Тума Клепиковского района случился в субботу, 1 февраля. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, пострадал мужчина 1958 года рождения. Его госпитализировали.

При пожаре в Рязанской области пострадал мужчина. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пожар в рабочем поселке Тума Клепиковского района случился в субботу, 1 февраля. Горела баня.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, пострадал мужчина 1958 года рождения. Его госпитализировали.

Ранее стало известно, что на тушение пожара выезжали два человека и один автомобиль.