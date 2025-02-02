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Основатель группы компаний «Автоимпорт» Олег Смирнов отмечает день рождения
Редакция РЗН. инфо присоединяется к поздравлениям. Желаем Олегу Смирнову крепкого здоровья и успешных проектов.

В воскресенье, 2 февраля, основатель ГК «Автоимпорт» Олег Смирнов отмечает день рождения. Об этом сообщила пресс-служба компании в соцсетях.

«В этот особенный день желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых ярких идей! Пусть каждый день приносит радость, а впереди ждут только успешные проекты, надежные партнеры и вдохновляющие победы! Пусть Ваша семья будет опорой, а дела — только в радость!» — поздравил Олега Смирнова коллектив ГК «Автоимпорт».

Редакция РЗН. инфо присоединяется к поздравлениям. Желаем Олегу Смирнову крепкого здоровья, успешных проектов и простого человеческого счастья.