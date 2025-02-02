Опубликован прогноз погоды на 3 февраля в Рязанской области
В области будет облачно. Местами ожидаются небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, снег). На дорогах прогнозируют гололедицу. Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с.
Опубликован прогноз погоды на 3 февраля в Рязанской области. Его разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В области будет облачно. Местами ожидаются небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, снег). На дорогах прогнозируют гололедицу. Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит -5, 0 °C, днем — -4, +1°С.