На Лыбедском бульваре засняли искрящиеся провода
По словам автора поста, произошло короткое замыкание. На кадрах видно, как после случившегося разлетаются искры и поднимается столб дыма.
На Лыбедском бульваре в Рязани засняли искрящиеся провода. Кадры опубликовали в соцсетях в воскресенье, 2 января.
По словам автора поста, произошло короткое замыкание. На кадрах видно, как после случившегося разлетаются искры и поднимается столб дыма.
Официально информацию не комментировали.
Видео: группа «Новости Рязани ВКонтакте»