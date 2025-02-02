Ксения Бородина оценила проект филиала Национального центра «Россия» в Рязани

«Из тех тендеров, что я видела, больше всего понравились в Рязанской области и Приморском крае. И это, кстати, еще один повод посетить эти регионы, а до Рязани вообще на выходные можно доехать», — написала Ксения Бородина.