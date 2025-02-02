Ксения Бородина оценила проект филиала Национального центра «Россия» в Рязани
«Из тех тендеров, что я видела, больше всего понравились в Рязанской области и Приморском крае. И это, кстати, еще один повод посетить эти регионы, а до Рязани вообще на выходные можно доехать», — написала Ксения Бородина.
Ксения Бородина оценила проект филиала Национального центра «Россия», который откроют на Рязанской ВДНХ. Пост об этом телеведущая разметила в соцсетях.
«Из тех тендеров, что я видела, больше всего понравились в Рязанской области и Приморском крае. И это, кстати, еще один повод посетить эти регионы, а до Рязани вообще на выходные можно доехать», — написала Ксения Бородина.
Напомним, филиал Национального центра «Россия» откроют на территории Рязанской ВДНХ летом 2025 года.
Фото: группа Ксении Бородиной во «ВКонтакте»