ГАИ обратилась к рязанцам из-за изменения погоды
В воскресенье, 2 февраля, ожидаются небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, снег). Прогнозируют налипание мокрого снега и гололедицу.
Региональная ГАИ обратилась к рязанцам из-за изменения погоды. Соответствующую информацию разместили в соцсетях ведомства.
В воскресенье, 2 февраля, ожидаются небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, снег). Прогнозируют налипание мокрого снега и гололедицу. Ветер южный, до 10 метро в секунду. Температура воздуха днем составит -2, +3°С.
Из-за изменения погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призвала водителей и пешеходов «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».