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ГАИ обратилась к рязанцам из-за изменения погоды
В воскресенье, 2 февраля, ожидаются небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, снег). Прогнозируют налипание мокрого снега и гололедицу.

Региональная ГАИ обратилась к рязанцам из-за изменения погоды. Соответствующую информацию разместили в соцсетях ведомства.

В воскресенье, 2 февраля, ожидаются небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, снег). Прогнозируют налипание мокрого снега и гололедицу. Ветер южный, до 10 метро в секунду. Температура воздуха днем составит -2, +3°С.

Из-за изменения погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призвала водителей и пешеходов «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».