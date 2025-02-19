Во Владимире мужчина выпал из окна 18-го этажа и выжил

Во Владимире мужчина выпал из окна 18-го этажа и выжил. Об этом сообщил «112».

По данным канала, инцидент произошел на проспекте Строителей. 27-летний молодой человек был в гостях. Он случайно выпал из окна и приземлился на крышу припаркованной легковушки.

Молодой человек выжил. Его госпитализировали.

Предположительно, по данным «112», он был в состоянии наркотического опьянения.

Фото: группа поисково-спасательного отряда Владимира во «ВКонтакте»