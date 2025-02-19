Входы в несколько рязанских учреждений не оборудовали для маломобильных граждан
Прокуратура внесла представления руководителям учреждений, возбудила три дела об административных правонарушениях.
Входы в несколько рязанских учреждений не оборудовали для маломобильных граждан. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.
Установлено, что входные группы в здания детской школы искусств, дома детского творчества и детской библиотеки не оборудованы для маломобильных граждан:
- нет пандуса при перепаде высот;
- ступени крыльца не имеют ровной поверхности и противоскользящих полос;
- отсутствуют тактильные таблички и вызывное устройство.
Прокуратура внесла представления руководителям учреждений, возбудила три дела об административных правонарушениях.