Входы в несколько рязанских учреждений не оборудовали для маломобильных граждан

Прокуратура внесла представления руководителям учреждений, возбудила три дела об административных правонарушениях.

Входы в несколько рязанских учреждений не оборудовали для маломобильных граждан. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.

Установлено, что входные группы в здания детской школы искусств, дома детского творчества и детской библиотеки не оборудованы для маломобильных граждан:

нет пандуса при перепаде высот;

ступени крыльца не имеют ровной поверхности и противоскользящих полос;

отсутствуют тактильные таблички и вызывное устройство.

Прокуратура внесла представления руководителям учреждений, возбудила три дела об административных правонарушениях.