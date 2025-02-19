В субботу на трех рязанских улицах отключат свет
Его не будет с 09:00 до 15:00.
В субботу на трех рязанских улицах отключат свет. Об этом сообщает пресс-служба рязанских электросетей.
В субботу, 22 февраля, с 09:00 до 15:00 электроэнергия будет отключена по следующим адресам:
- улица Призаводская, дома №№ 3, 4, 4-а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 лит. Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 28, 29, 30, 31, 33, 34-а, 34, 35, 36, 37;
- улица Садовая, дома № 20;
- улица Школьная, дома №№ 87, 89, 89-а, 94а.