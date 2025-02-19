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В рязанском Перинатальном центре родила пациентка с травмой позвоночника
В период беременности девушка находилась под контролем врачей разных специальностей, учитывая перенесенную травму и осложнения.

В рязанском Перинатальном центре родила пациентка с травмой позвоночника. Об этом сообщается в группе учреждения.

Несколько лет назад Татьяна активно занималась тхэквондо. Во время очередной тренировки девушка получила ушиб позвоночника, в результате которого в течение месяца на уровне ног она была полностью обездвижена. Спортсменка училась заново ходить.

В период беременности девушка находилась под контролем врачей разных специальностей, учитывая перенесенную травму и осложнения.

В результате малышка самостоятельно появилась на свет весом 3400 граммов, ростом 52 см.