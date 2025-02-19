В Рязанской области усилят меры безопасности перед праздниками

Соответствующее поручение дал губернатор региона Павел Малков.

В Рязанской области усилят меры безопасности перед праздниками. Соответствующее поручение дал губернатор региона Павел Малков, сообщила пресс-служба облправительства во вторник, 18 февраля.

Он провел совместное заседание антитеррористической комиссии Рязанской области и регионального оперштаба.

Особое внимание Павел Малков обратил на обеспечение безопасности во время проведения основных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

«Запланировано значительное количество самых разных мероприятий, патриотических акций. В них принимает участие много людей, большой патриотический подъем в эти дни. Нашим противникам это не нравится. Надо быть готовыми ко всему. Безопасность граждан должна быть обеспечена на самом высоком уровне», — заявил Павел Малков.