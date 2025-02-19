В Рязанской области ожидается снег и до -15 градусов
На дорогах прогнозируют гололедицу. Ветер будет юго-западный, с переходом на северный, до восьми метров в секунду.
Опубликован прогноз погоды на четверг, 20 февраля, в Рязанской области. Соответствующую информацию разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС
В области будет облачно с прояснениями. Ночью и днем ожидается снег, в отдельных районах туман. На дорогах прогнозируют гололедицу. Ветер будет юго-западный, с переходом на северный, до восьми метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит -15, -10°С, днем — -9, -4°С.