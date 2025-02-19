Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 19
-4°
Чтв, 20
-4°
Птн, 21
-5°
ЦБ USD 91.34 -0.09 19/02
ЦБ EUR 95.67 -0.13 19/02
Нал. USD 93.50 / 93.60 19/02 16:55
Нал. EUR 98.96 / 99.90 19/02 16:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Союз свиноводов прокомментировал строительство свинокомплексов в Михай...
В Национальном союзе свиноводов прокомментировали строи...
3 часа назад
738
Эксперты рассказали, почему в Рязани не появился дублер Московского шо...
Редакция решила разобраться, почему часть дорожных прое...
Вчера 14:33
7 694
«Зеленый сад» подарил квартиру лучшему учителю Рязанской области
«Зеленый сад» подарил квартиру в жилом комплексе Skylin...
Вчера 10:56
3 068
Студентки-отделочницы из «Зеленого сада» получили благодарность жильцо...
Олеся Арбекова и Софья Конкина учатся на 4 курсе Рязанс...
13 февраля 12:04
11 542
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязанской области открыли отделение Ассоциации негосударственного образования
Во вторник, 18 февраля, в Москве в «Экспоцентре» стартовал второй форум негосударственного образования. Во время мероприятия состоялось официальное открытие регионального отделения Ассоциации негосударственного образования в Рязанской области.

Во вторник, 18 февраля, в Москве в «Экспоцентре» стартовал второй форум негосударственного образования. Во время мероприятия состоялось официальное открытие регионального отделения Ассоциации негосударственного образования в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба отделения.

В отделение могут войти все частные образовательные организации дошкольного, общего, среднего профессионального, высшего и дополнительного образования в Рязани и области.

Открытие инициировала ОАНО «Школа 360». Ее директор Мария Дановская подписала соглашение с представителями Ассоциации для дальнейшей работы в регионе.

В марте на базе «Школы 360» состоится круглый стол для представителей всех частных образовательных учреждений Рязанской области.

Как отметили в публикации, вступление в ассоциацию помогает выстроить диалог с министерствами образования на федеральном и региональном уровнях; участвовать в решении вопросов, касающихся нормативной повестки, на уровне Госдумы; вступать в образовательное сообщества в регионе и на федеральном уровне; выступать в качестве спикеров в крупных федеральных образовательных мероприятиях.