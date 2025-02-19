В Рязанской области открыли отделение Ассоциации негосударственного образования

Во вторник, 18 февраля, в Москве в «Экспоцентре» стартовал второй форум негосударственного образования. Во время мероприятия состоялось официальное открытие регионального отделения Ассоциации негосударственного образования в Рязанской области.

Во вторник, 18 февраля, в Москве в «Экспоцентре» стартовал второй форум негосударственного образования. Во время мероприятия состоялось официальное открытие регионального отделения Ассоциации негосударственного образования в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба отделения.

В отделение могут войти все частные образовательные организации дошкольного, общего, среднего профессионального, высшего и дополнительного образования в Рязани и области.

Открытие инициировала ОАНО «Школа 360». Ее директор Мария Дановская подписала соглашение с представителями Ассоциации для дальнейшей работы в регионе.

В марте на базе «Школы 360» состоится круглый стол для представителей всех частных образовательных учреждений Рязанской области.

Как отметили в публикации, вступление в ассоциацию помогает выстроить диалог с министерствами образования на федеральном и региональном уровнях; участвовать в решении вопросов, касающихся нормативной повестки, на уровне Госдумы; вступать в образовательное сообщества в регионе и на федеральном уровне; выступать в качестве спикеров в крупных федеральных образовательных мероприятиях.