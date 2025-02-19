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В Рязанской области незаконно продавали более 50 сортов семян
С 9 января по 17 февраля 2025 года на территории региона специалисты управления провели 25 проверок. Они нашли более 50 пачек разных сортов семян, которые не были включены в Госреестр.

В Рязанской области незаконно продавали более 50 сортов семян. Об этом в среду, 19 февраля, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

С 9 января по 17 февраля 2025 года на территории региона специалисты управления провели 25 проверок. Они нашли более 50 наименований сортов пакетированных семян, которые не были включены в Госреестр. Среди них, например, «Локомотив», «Малютка», и сладкого перца — «Клара», «Айвар», «Алешка», «Али-Баба» и другие.

Как указано в публикации, отсутствие сортов семян в Госреестре свидетельствует о том, что семенной материал не прошел необходимые испытания. На такие семена не оформляли документы.

Нарушителя выдали предостережения.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям