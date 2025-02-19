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В Рязани несколько улиц остались без горячей воды и отопления
Воды не будет до 16:00 из-за ремонтных работ.

В среду, 19 февраля, в Рязани отключили горячую воду. Об этом сообщила пресс-служба МУП «РМПТС» в соцсетях.

В связи с заменой участка трубопровода в районе улицы Зубковой, дом № 26, корпус 1, с 09:00 до 16:00 отключили горячую воду по адресам:

  • улица Зубковой, дома №№ 26, 26 корпус 1, 28, 28 корпус 1;
  • улица Новоселов, дома №№ 42, 44, 46, 48, 48 корпус 1, 48 корпус 2, 48 корпус 3.

Работы также затронут детские сады № 7 и № 157, школу № 71.

С 9:00 до 16:00 отключат воду в связи с ремонтно-восстановительными работами на теплосети в районе улицы Советской Армии, дом № 26, корпус 1 по адресам:

  • улица Зубковой, дома №№ 4 корпус 2, 5, 5 корпус 1, 6, 6 корпус 1, 10 а, 10 в;
  • улица Советской Армии, дома №№ 26, 26 корпус 1, 28/7.