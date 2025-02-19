В Рязани снесли аварийные сараи и незаконно установленные гаражи

После сноса конструкций вывезли более 200 кубометров различного мусора.

В Рязани снесли аварийные сараи и два незаконно установленных гаража. Об этом в среду, 19 февраля, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Конструкции ликвидировали на улице Совхозная, дом № 7Б. После сноса конструкций вывезли более 200 кубометров различного мусора.

Сотрудниками Московской префектуры совместно с МКУ «Техобеспечение», МБУ «ДБГ», МУП «РМПТС» организованы и проведены работы по ликвидации свалки после демонтажа гаражей в районе домов №№ 12 и 14 по улице Народный бульвар. С территории вывезли 15 кубометров мусора.