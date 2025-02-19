В Рязани после рейда мужчинам вручили повестки

Рейды на 5-й оптовой базе, других торговых и строительных площадках провели военные следователи и сотрудники военкомата.

После рейда в Рязани мужчинам вручили повестки. Об этом в среду, 19 февраля, сообщает ИД «Пресса».

Рейды на 5-й оптовой базе, других торговых и строительных площадках провели военные следователи и сотрудники военкомата. Всего проверили 25 человек. Троих поставили на воинский учет, двое изъявили желание служить по контракту.

Отмечается, что с начала 2024 года благодаря таким рейдам на воинский учет поставили больше тысячи натурализованных граждан, более 500 заключили контракт.