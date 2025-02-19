В овраге в Ленобласти нашли труп продавщицы алкомаркета

В Ленобласти нашли тело женщины, пропавшей в начале февраля. Об этом 18 февраля сообщила «Лента.ру» со ссылкой на региональный следком.

Отмечается, что девушку нашли в овраге у дороги, ведущей в деревню Романовка Гатчинского района.

Как указано в публикации, 2 февраля иностранец расправился с женщиной и спрятал ее тело. Затем он уехал к себе на родину, где его уже задержали местные правоохранители.

О пропаже 4 февраля сообщил брат жертвы. Возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.