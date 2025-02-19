Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 19
-4°
Чтв, 20
-4°
Птн, 21
-5°
ЦБ USD 91.34 -0.09 19/02
ЦБ EUR 95.67 -0.13 19/02
Нал. USD 93.50 / 93.60 19/02 16:55
Нал. EUR 98.96 / 99.90 19/02 16:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Союз свиноводов прокомментировал строительство свинокомплексов в Михай...
В Национальном союзе свиноводов прокомментировали строи...
3 часа назад
733
Эксперты рассказали, почему в Рязани не появился дублер Московского шо...
Редакция решила разобраться, почему часть дорожных прое...
Вчера 14:33
7 692
«Зеленый сад» подарил квартиру лучшему учителю Рязанской области
«Зеленый сад» подарил квартиру в жилом комплексе Skylin...
Вчера 10:56
3 064
Студентки-отделочницы из «Зеленого сада» получили благодарность жильцо...
Олеся Арбекова и Софья Конкина учатся на 4 курсе Рязанс...
13 февраля 12:04
11 542
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В овраге в Ленобласти нашли труп продавщицы алкомаркета

В Ленобласти нашли тело женщины, пропавшей в начале февраля. Об этом 18 февраля сообщила «Лента.ру» со ссылкой на региональный следком.

Отмечается, что девушку нашли в овраге у дороги, ведущей в деревню Романовка Гатчинского района.

Как указано в публикации, 2 февраля иностранец расправился с женщиной и спрятал ее тело. Затем он уехал к себе на родину, где его уже задержали местные правоохранители.

О пропаже 4 февраля сообщил брат жертвы. Возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

По данным РЕН ТВ, женщина была гражданкой Таджикистана. Она работала продавщицей алкомаркета. Отмечается, что тело 25-летней женщины с дырой в подбородке обнаружили на обочине лесной дороги.