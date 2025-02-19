В Омске пьяный водитель сбил студентку, пытаясь скрыться от полиции

В Омске пьяный водитель сбил студентку, пытаясь скрыться от полиции. Об этом сообщают «Плохие новости»,

ДТП произошло еще 4 февраля в поселке Большие Поля. 40-летний водитель автомобиля Lifan Solano пытался скрыться от полиции. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он сбил девушку, которая шла по обочине дороги. После задержания в крови виновника было обнаружено 1,3 мг/л этила.

18-летнюю девушку госпитализировали в больницу, она впала в кому, но 18 февраля пострадавшая скончалась