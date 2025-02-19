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В мэрии заявили о нехватке молодых тренеров в Рязани, они получают от 48 тысяч
Проблему нехватки молодых тренеров решают с помощью программ целевого обучения.

На заседании комитета гордумы по соцвопросам депутаты заявили о нехватке молодых тренеров в Рязани, они получают от 48 тысяч рублей. Вопрос обсудили в среду, 19 февраля.

Депутат Евгений Мясин поинтересовался суммой средней зарплаты у преподавательского состава в спортшколах.

«По моей информации, зарплата у них копеечная», — возмутился Мясин.

Начальник управления по физкультуре и массовому спорту администрации Кирилл Сосунов рассказал, что цифры начинаются от 48 тысяч рублей. Кроме того, он отметил, что возраст большинства спортивных тренеров в Рязани — 50 лет.

Как рассказал начальник, проблему нехватки молодых тренеров решают с помощью программ целевого обучения.

«Идут молодые тренеры работать. Их не так много, как хотелось бы, конечно. Недавно готовили программу, у нас всего 12 открытых ставок тренеров по плаванию», — пояснили на комитете.