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В «Марко Молл» пройдет «Богатырский поединок»
Соревноваться будут отцы и их сыновья.

22 февраля в рязанском ТРЦ «Марко Молл» пройдут состязания «Богатырский поединок». Об этом сообщила пресс-служба торгового центра.

Соревноваться будут отцы и их сыновья.

В афише спортивного праздника представлены силовое шоу и выступление профессиональных спортсменов Федерации атлетический гимнастики региона, а также скачки на «конях».

Кроме того, запланирован мастер-класс по созданию собственного богатырского меча. В основной части соревнований рязанцы будут соревноваться в перетягивании каната, эстафетах. Пройдут челлендж «Нащупай» и поучаствуют в творческом номере.

Всем участникам состязаний вручат памятные подарки. Лучшему спортивному семейному тандему достанется главный приз состязаний.

Для того, чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться. Это можно сделать, перейдя по ссылке и заполнив форму: https://forms.gle/JE6tJ9NxzLH1bdF59.

Заявки принимаются от пары — отец и сын. Форма заполняется на взрослого участника.

«Богатырский поединок» состоится в ТРЦ «Марко Молл» 22 февраля. Начало — в 14:30. Вход свободный.

Более подробно о мероприятиях можно узнать на официальных страницах ТРЦ в соцсетях: ВКонтакте и Telegram.

Возрастное ограничение: 0+