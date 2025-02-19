В «Марко Молл» пройдет «Богатырский поединок»

Соревноваться будут отцы и их сыновья.

22 февраля в рязанском ТРЦ «Марко Молл» пройдут состязания «Богатырский поединок». Об этом сообщила пресс-служба торгового центра.

Соревноваться будут отцы и их сыновья.

В афише спортивного праздника представлены силовое шоу и выступление профессиональных спортсменов Федерации атлетический гимнастики региона, а также скачки на «конях».

Кроме того, запланирован мастер-класс по созданию собственного богатырского меча. В основной части соревнований рязанцы будут соревноваться в перетягивании каната, эстафетах. Пройдут челлендж «Нащупай» и поучаствуют в творческом номере.

Всем участникам состязаний вручат памятные подарки. Лучшему спортивному семейному тандему достанется главный приз состязаний.

Для того, чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться. Это можно сделать, перейдя по ссылке и заполнив форму: https://forms.gle/JE6tJ9NxzLH1bdF59 .

Заявки принимаются от пары — отец и сын. Форма заполняется на взрослого участника.

«Богатырский поединок» состоится в ТРЦ «Марко Молл» 22 февраля. Начало — в 14:30. Вход свободный.

Более подробно о мероприятиях можно узнать на официальных страницах ТРЦ в соцсетях: ВКонтакте и Telegram .

Возрастное ограничение: 0+