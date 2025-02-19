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В Ермишинском районе труженицам тыла вручили юбилейные медали
Памятные награды женщинам вручил и.о. главы администрации района Вадим Глушков.

В Ермишинском районе труженицам тыла Зинаиде Андреевне Кузовенковой и Анне Михайловне Аткиной вручили юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945». Об этом пишет ИД «Пресса».

Памятные награды женщинам вручил и.о. главы администрации района Вадим Глушков.

Зинаиде Андреевне 101 год. Она в 1942 году после девятого класса пошла работать в сельпо.