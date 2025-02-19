Трамп: Украине нужны выборы для места за столом переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине необходимы выборы, если Киев хочет места за столом переговоров по урегулированию конфликта.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине нужны выборы для места за столом переговоров. Его слова в среду, 19 февраля, передало ТАСС.

Также Дональд Трамп обратил внимание на непопулярность Владимира Зеленского.

«Мне неприятно это говорить, но его рейтинг одобрения упал до 4%. Страна разорвана в клочья, большинство городов разрушены. Здания разрушены. Это похоже на масштабную демонтажную площадку», — заявил американский лидер.