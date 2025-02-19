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ТАСС: газовщикам могут разрешить входить в квартиры без разрешения жильцов
Если инициативу примут, то газовщики будут проходить в жилища совместно с ФССП.

Газовщикам могут разрешить входить в квартиры без разрешения жильцов. Об этом ТАСС рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Отмечается, что такое право газовщикам может дать суд. Если инициативу примут, то газовщики будут проходить в жилища совместно с ФССП.

25 февраля Госдума рассмотрит законопроект, который обязывает собственников и арендаторов обеспечивать доступ к газовому оборудованию. Авторы инициативы подчеркивают, что отсутствие доступа к газовому оборудованию может угрожать жизни жильцов.