ТАСС: газовщикам могут разрешить входить в квартиры без разрешения жильцов

Если инициативу примут, то газовщики будут проходить в жилища совместно с ФССП.

Газовщикам могут разрешить входить в квартиры без разрешения жильцов. Об этом ТАСС рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Отмечается, что такое право газовщикам может дать суд. Если инициативу примут, то газовщики будут проходить в жилища совместно с ФССП.

25 февраля Госдума рассмотрит законопроект, который обязывает собственников и арендаторов обеспечивать доступ к газовому оборудованию. Авторы инициативы подчеркивают, что отсутствие доступа к газовому оборудованию может угрожать жизни жильцов.