Силовики провели обыск в квартире брата Марка Фейгина* в Рязанской области

Марка Фейгина* заочно приговорили к 11 годам колонии за фейки о ВС РФ.

Силовики провели обыск в квартире брата Марка Фейгина* в Рязанской области. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, сотрудники ФСБ приехали с обыском в квартиру Ростислава Фейгина в среду, 19 февраля. Силовики осмотрели содержимое компьютера, смартфона и иных носителей информации Ростислава с целью получения информации о деятельности его брата Марка Фейгина*. Отмечается, что следственные действия проводятся в рамках дела экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева*, который обвиняется в насильственном захвате власти или ее удержании, а также в организации террористического сообщества и участии в нем.

Марка Фейгина* заочно приговорили к 11 годам колонии за фейки о ВС РФ. Адвокат защищал в суде участника группы Pussy Riot Леонида Развозжаева, а также одного из лидеров радикально-националистического сообщества Илью Горячева**.

*признан иноагентом на территории РФ

**признан экстремистом

Фото: Mash