Рязанцы вновь возмутились еженедельным ростом цен на бензин

По словам автовладельцев, топливо подорожало еще на 30 копеек.

Рязанцы вновь возмутились еженедельным ростом цен на бензин. Пост об этом опубликовали в группе «Рязанский формат» ВКонтакте.

По словам автовладельцев, топливо подорожало еще на 30 копеек.

«С чего обычно начинается у нас новая неделя? Правильно, с очередного роста цен на топливо от Роснефти! Уже как обычно +30 копеек. Можно посчитать, сколько будет стоить бензин к концу года, если еженедельно будет по +30 копеек», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Рязанская область заняла 45 место по доступности бензина среди регионов.

Фото: группа «Рязанский формат» ВКонтакте.