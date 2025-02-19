Рекламные спам-обзвоны могут запретить в России

Минцифры России планирует летом 2025 года реализовать запрет на рекламные спам-обзвоны, заявил глава министерства Максут Шадаев

Глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на пленарном заседании на форуме «Кибербезопасность в финансах 2025» заявил, что рекламные спам-обзвоны могут запретить в России. Об этом в среду, 19 февраля, сообщило РИА Новости.

Реализовать запрет планируют летом 2025 года. По словам Максута Шадаева, входящие и исходящие звонки будут идентифицированы, каждый абонент будет знать, кто ему звонит.

Ранее в Госдуму внесли проект о противодействии телефонному мошенничеству.