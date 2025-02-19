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РБК Life: у H&M нет планов возвращаться в Россию
Сообщения о возможном возвращении на российский рынок зарубежных брендов, которые ушли в 2022 году, появились на фоне переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа 12 февраля.

У H&M нет планов возвращаться в Россию. Об этом в среду, 19 февраля, сообщили РБК Life в шведской компании.

«В настоящее время у нас нет планов возобновлять работу в России», — сообщили представители H&M.

В публикации напомнили, что сообщения о возможном возвращении на российский рынок зарубежных брендов, которые ушли в 2022 году, появились на фоне переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа 12 февраля. За разговором двух президентов последовала встреча делегаций США и России в Саудовской Аравии, стороны договорились восстановить сотрудничество.

Ранее ТАСС сообщало, что Zara и Bershka могут вернуться в Россию.