Путин: РФ готова вернуться за стол переговоров по Украине

Президент отметил, что РФ никогда не отказывалась от диалога с Европой или Украиной.

Путин заявил, что РФ готова вернуться за стол переговоров по Украине. Об этом пишет ТАСС.

Президент отметил, что РФ никогда не отказывалась от диалога с Европой или Украиной.

«Европейцы сами прекратили контакты с Москвой, а Киев даже запретил себе переговоры с Россией», — пояснил Путин.

Он также подчеркнул, что президент США заявил ему, что переговорный процесс будет происходить при участии Украины.