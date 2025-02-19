Путин: РФ готова вернуться за стол переговоров по Украине
Президент отметил, что РФ никогда не отказывалась от диалога с Европой или Украиной.
Путин заявил, что РФ готова вернуться за стол переговоров по Украине. Об этом пишет ТАСС.
Президент отметил, что РФ никогда не отказывалась от диалога с Европой или Украиной.
«Европейцы сами прекратили контакты с Москвой, а Киев даже запретил себе переговоры с Россией», — пояснил Путин.
Он также подчеркнул, что президент США заявил ему, что переговорный процесс будет происходить при участии Украины.