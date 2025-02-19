Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 19
-4°
Чтв, 20
-4°
Птн, 21
-5°
ЦБ USD 91.34 -0.09 19/02
ЦБ EUR 95.67 -0.13 19/02
Нал. USD 93.50 / 93.81 19/02 11:51
Нал. EUR 99.16 / 100.80 19/02 11:51
Новости
Итоги года New
Публикации
Эксперты рассказали, почему в Рязани не появился дублер Московского шо...
Редакция решила разобраться, почему часть дорожных прое...
Вчера 14:33
6 340
«Зеленый сад» подарил квартиру лучшему учителю Рязанской области
«Зеленый сад» подарил квартиру в жилом комплексе Skylin...
Вчера 10:56
2 006
Студентки-отделочницы из «Зеленого сада» получили благодарность жильцо...
Олеся Арбекова и Софья Конкина учатся на 4 курсе Рязанс...
13 февраля 12:04
11 194
Рязань, встречай: первый склад индивидуального хранения «1000 Кладовок...
Представьте, что ваши вещи — сезонная одежда, игрушки,...
10 февраля 11:56
16 162
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Путин поручил выплачивать потерявшим имущество курянам по 65 тысяч
Мера будет действовать до полного освобождения региона от военнослужащих ВСУ.

Президент России Владимир Путин поручил выплачивать потерявшим имущество курянам по 65 тысяч. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщило РИА Новости.

По словам Владимира Путина, выплаты должны получать все, более, чем 112 тысяч жителей Курской области, потерявшие имущество — и пенсионеры, и работающие, и дети.

Как указано в публикации, мера будет действовать до полного освобождения региона от украинских военнослужащих.