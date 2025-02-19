Путин поручил выплачивать потерявшим имущество курянам по 65 тысяч

Мера будет действовать до полного освобождения региона от военнослужащих ВСУ.

Президент России Владимир Путин поручил выплачивать потерявшим имущество курянам по 65 тысяч. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщило РИА Новости.

По словам Владимира Путина, выплаты должны получать все, более, чем 112 тысяч жителей Курской области, потерявшие имущество — и пенсионеры, и работающие, и дети.

Как указано в публикации, мера будет действовать до полного освобождения региона от украинских военнослужащих.