Пожилого рязанца, имеющего проблемы со здоровьем, отправили в пансионат

Пожилой рязанец проживал в доме № 5 на улице Советской Армии. Соседи сообщили, что мужчина имеет проблемы с ногами и почти не встает с постели.

В Рязани пожилого мужчину без опекунов, имеющего проблемы со здоровьем, отправили в центр социального обслуживания. Соответствующую информацию сообщили в мэрии.

«При нашем содействии мужчина устроен в пансионат „Уют“ на улице Черновицкой», — заявили в горадминистрации.

Пожилой рязанец проживал в доме № 5 на улице Советской Армии. Соседи сообщили, что мужчина имеет проблемы с ногами и почти не встает с постели.

«Он брошен на произвол судьбы. Дедушка находился вообще без присмотра около полутора недель. Инвалидности у него нет, как он сам сказал», — заявила рязанка.

Соседи выразили надежду, что в пансионате пожилого мужчину приведут в порядок и вылечат.