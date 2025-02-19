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Пожилого рязанца, имеющего проблемы со здоровьем, отправили в пансионат
Пожилой рязанец проживал в доме № 5 на улице Советской Армии. Соседи сообщили, что мужчина имеет проблемы с ногами и почти не встает с постели.

В Рязани пожилого мужчину без опекунов, имеющего проблемы со здоровьем, отправили в центр социального обслуживания. Соответствующую информацию сообщили в мэрии.

«При нашем содействии мужчина устроен в пансионат „Уют“ на улице Черновицкой», — заявили в горадминистрации.

Пожилой рязанец проживал в доме № 5 на улице Советской Армии. Соседи сообщили, что мужчина имеет проблемы с ногами и почти не встает с постели.

«Он брошен на произвол судьбы. Дедушка находился вообще без присмотра около полутора недель. Инвалидности у него нет, как он сам сказал», — заявила рязанка.

Соседи выразили надежду, что в пансионате пожилого мужчину приведут в порядок и вылечат.