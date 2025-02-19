Поиски пропавшего в Рязани студента завершены

Об исчезновении Александра Б. стало известно 18 февраля. Сообщалось, что молодой человек 10 февраля ушел из дома и пропал.

Поиски пропавшего 22-летнего студента РГУ имени С.А. Есенина завершены. Об этом сообщила «КП-Рязань».

Об исчезновении Александра Б. стало известно 18 февраля. Сообщалось, что молодой человек 10 февраля ушел из дома и пропал.

Поисковые отряды и правоохранительные органы об исчезновении студента не сообщали.

В среду, 19 февраля, «КП-Рязань» заявила, что молодой человек вышел на связь с родственниками.

Ранее стало известно, что он учился на историческом факультете.