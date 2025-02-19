На трассе М-5 в Самарской области разорвало легковушку

На трассе М-5 в Самарской области разорвало легковушку. Об этом сообщает пресс-служба самарской ГАИ.

ДТП случилось 19 февраля на трассе М-5. Водитель 2006 года рождения за рулем «ВАЗ-2112» двигался по 968 км автодороги в Тольятти. Он не выбрал безопасную скорость движения и выехал на встречную полосу, где «Лада» столкнулась с автомобилями Skoda и ВАЗ-2114, которые двигались во встречном направлении. После этого «двенадцатая» врезалась в дорожное ограждение.

Водитель «ВАЗ-2112» был доставлен в медицинское учреждение.