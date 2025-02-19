Мошенники разработали новую схему, связанную с маркетплейсами

По новой схеме, мошенники звонят жертве под видом сотрудника маркетплейса и говорят, что срок бесплатного хранения заказа истек.

Мошенники разработали новую схему, связанную с маркетплейсами. Об этом пишет «Лента.ру».

По новой схеме, мошенники звонят жертве под видом сотрудника маркетплейса и говорят, что срок бесплатного хранения заказа истек. Чтобы отменить его и не платить за хранение, просят назвать код из СМС. Узнав код, мошенники получают доступ к «Госуслугам» и деньгам на счете.