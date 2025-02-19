Mash: ВСУ ударили по последнему действующему пункту обмена военными и погибшими бойцами

Ранено три человека, их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Mash: ВСУ ударили по последнему действующему пункту обмена военными и погибшими бойцами. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, 19 февраля ВСУ ударили ракетами РСЗО «Град» по последнему действующему пункту обмена пленными и телами погибших между Россией и Украиной. Две из них попали в таможенный пункт Новые Юрковичи в Климовском районе Брянской области.

Ранено три человека, их госпитализировали в тяжелом состоянии.