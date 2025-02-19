«Известия»: в России могут запретить заглушки для ремней безопасности

Одновременно с запретом на продажу этих автоаксессуаров, как указано в публикации, в Госдуме хотят увеличить штраф за непристегнутый ремень с 1,5 тысяч до трех тысяч рублей.

В России могут запретить продажу заглушек для автомобильных ремней безопасности, а также различных накладок и адаптеров для них. С инициативой выступили депутаты Госдумы. Об этом в среду, 19 февраля, сообщили «Известия».

Одновременно с запретом на продажу этих автоаксессуаров, как указано в публикации, в Госдуме хотят увеличить штраф за непристегнутый ремень с 1,5 тысяч до трех тысяч рублей.