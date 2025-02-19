Госдума приняла закон об ограничении случаев заключения под стражу
Согласно новым правилам, под стражу не будут брать женщин, у которых малолетние дети, и людей, страдающих тяжелыми заболеваниями.
Госдума приняла закон об ограничении случаев заключения под стражу. Об этом сообщает RT.
Согласно новым правилам, под стражу не будут брать женщин, у которых малолетние дети, и людей, страдающих тяжелыми заболеваниями.
Отмечается, что документ касается подозреваемых и обвиняемых в преступлениях ненасильственного характера.
Ранее Минюст предложил расширить положение о применении заключения под стражу в исключительных случаях на несовершеннолетних, беременных женщин, женщин, имеющих малолетнего ребенка, мужчин-единственных родителей малолетнего ребенка усыновителей, опекунов, попечителей малолетних детей или детей-инвалидов.