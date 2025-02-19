ЦБ установит к банковским операциям дополнительные требования

ЦБ направил на регистрацию в Минюст документ, который установит более детальный контроль за транзакциями с целью защиты денежных переводов от мошеннических схем.

Зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ Артем Шейкин заявил, что ЦБ установит к банковским операциям дополнительные требования. Об этом в среду, 19 февраля, он сообщил ТАСС.

ЦБ направил на регистрацию в Минюст документ, который установит более детальный контроль за транзакциями. Новые требования хотят ввести для защиты денежных переводов от мошенников.

Как указано в публикации, одним из главных нововведений в регулировании станет обязательное использование усиленной неквалифицированной электронной подписи.

«[Она] создается с использованием специальных средств электронной подписи и удостоверяющих центров, которые соответствуют установленным требованиям безопасности», — отметили в сообщении.