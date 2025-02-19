51-летнего рязанца осудят за хранение крупной партии наркотиков

Из незаконного оборота изъято более 4 кг наркотика.

51-летнего рязанца осудят за хранение крупной партии наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что мужчина на участке открытой местности обнаружил кусты дикорастущего растения — конопли, оборвав его части, он изготовил наркотическое средство для собственного потребления.

Эта преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции, из незаконного оборота изъято более 4 кг наркотика.

Он предстанет перед судом за совершенное преступление.