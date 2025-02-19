51-летнего рязанца осудят за хранение крупной партии наркотиков
Из незаконного оборота изъято более 4 кг наркотика.
51-летнего рязанца осудят за хранение крупной партии наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Установлено, что мужчина на участке открытой местности обнаружил кусты дикорастущего растения — конопли, оборвав его части, он изготовил наркотическое средство для собственного потребления.
Эта преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции, из незаконного оборота изъято более 4 кг наркотика.
Он предстанет перед судом за совершенное преступление.