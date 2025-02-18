За 2024 год рязанские приставы взыскали с должников более 4,9 млрд рублей

У должников по алиментам забрали более 364 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года сумма увеличилась почти на 50%.

За 2024 год рязанские приставы взыскали с должников более 4,9 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП.

Результатом работы в прошлом году по принудительному исполнению стало полное или частичное исполнение 341 тысячи исполнительного производства и взыскание свыше 4,9 млрд рублей.

Вернули около 11,7 млн долга по заработной плате в рамках проведенной работы по обеспечению защиты трудовых прав жителям Рязанской области.

В 2024 году сотрудниками Управления Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области рассмотрено и удовлетворено 16 тысяч обращений граждан по сохранению им прожиточного минимума на сумму 4,4 млрд. рублей.

У должников по алиментам забрали более 364 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года сумма увеличилась почти на 50%.