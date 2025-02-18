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WSJ: европейские страны готовятся к «мягкому поражению» Украины
Предполагается, что украинцы, устав от боевых действий, сами обратятся к России за миром. Это позволило бы Западу избежать дальнейшего раскола.

Европейские страны разработали стратегию для «мягкого поражения» Украины. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на The Wall Street Journal.

Предполагается, что уставшие солдаты ВСУ обратятся к России за миром. Это позволило бы Западу избежать дальнейшего раскола.

В статье отмечается, что страны Евросоюза не хотят предоставлять Украине достаточный объем военной помощи, которая бы сделала победу реальной перспективой.