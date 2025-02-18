Во Владимирской области мужчина избил возлюбленную и выбросил на дороге

Во Владимирской области мужчина избил возлюбленную и выбросил на дороге. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+".

26-летняя Александра ехала в машине с 44-летним сожителем Павлом, 45-летней Еленой и еще одной женщиной, имя которой она не запомнила. Подруги попросили пару подвезти их домой. В пути пострадавшая заснула, а после пробуждения увидела, как Елена целовала Павла. Возникла ссора, в результате которой мужчина и две пассажирки жестоко избили Александру и, подумав, что она умерла, выбросили ее на дороге.

Девушка выжила, она находится в больнице. У пострадавшей сломан нос, отслоение сетчатки глаза, сотрясение мозга и многочисленные травмы.

Родные Александры считают, что Павел может уйти от ответственности из-за связей в полиции. Также сообщается, что мужчина предлагал деньги, чтобы замять конфликт.