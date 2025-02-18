Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 18
-5°
Срд, 19
-4°
Чтв, 20
-4°
ЦБ USD 91.34 -0.09 19/02
ЦБ EUR 95.67 -0.13 19/02
Нал. USD 93.50 / 94.10 18/02 18:35
Нал. EUR 99.00 / 100.65 18/02 18:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Эксперты рассказали, почему в Рязани не появился дублер Московского шо...
Редакция решила разобраться, почему часть дорожных прое...
6 часов назад
1 979
«Зеленый сад» подарил квартиру лучшему учителю Рязанской области
«Зеленый сад» подарил квартиру в жилом комплексе Skylin...
9 часов назад
713
Студентки-отделочницы из «Зеленого сада» получили благодарность жильцо...
Олеся Арбекова и Софья Конкина учатся на 4 курсе Рязанс...
13 февраля 12:04
10 155
Рязань, встречай: первый склад индивидуального хранения «1000 Кладовок...
Представьте, что ваши вещи — сезонная одежда, игрушки,...
10 февраля 11:56
15 108
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Во Владимирской области мужчина избил возлюбленную и выбросил на дороге

Во Владимирской области мужчина избил возлюбленную и выбросил на дороге. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+".

26-летняя Александра ехала в машине с 44-летним сожителем Павлом, 45-летней Еленой и еще одной женщиной, имя которой она не запомнила. Подруги попросили пару подвезти их домой. В пути пострадавшая заснула, а после пробуждения увидела, как Елена целовала Павла. Возникла ссора, в результате которой мужчина и две пассажирки жестоко избили Александру и, подумав, что она умерла, выбросили ее на дороге.

Девушка выжила, она находится в больнице. У пострадавшей сломан нос, отслоение сетчатки глаза, сотрясение мозга и многочисленные травмы.

Родные Александры считают, что Павел может уйти от ответственности из-за связей в полиции. Также сообщается, что мужчина предлагал деньги, чтобы замять конфликт.