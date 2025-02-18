Владельцев Android предупредили об опасном ПО, которое через NFC-модули крадет данные

Основная цель киберпреступников — получить данные банковской карты пользователя и ее пин-код.

Владельцев Android предупредили об опасном ПО, которое через NFC-модули передает данные. Об этом сообщает РБК со ссылкой на компанию F6.

Эксперты предупреждают, что новая схема мошенничества будет продолжать набирать обороты. Опасный NFCGate маскируется под приложения банков, государственных сервисов, мобильных операторов, популярных антивирусов, программ для видеосвязи и бесконтактных платежей.

Основная цель киберпреступников — получить NFC-метку банковской карты пользователя и ее пин-код.

Мошенники добиваются установки приложения на смартфон жертвы двумя способами. В первом случае аферист под видом представителя банка связывается с жертвой через мессенджеры и предлагает более выгодные условия, после чего направляет на фишинговую страницу, где просят ввести персональные данные и установить вредоносное ПО.

Второй способ включает использование троянов удаленного доступа, таких как CraxRAT, которые попадают на смартфоны через мессенджеры в виде APK-файлов под видом обновлений обычных приложений, фейковых антивирусов и приложений государственных сервисов.