В США заявили, что Украина потеряет девять регионов
Процесс включения Украины и Евросоюза в переговоры о мирном урегулировании займет значительное время. А Россия будет идти вперед.
Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер предупредил, что Украина может потерять до девяти областей к моменту начала мирных переговоров. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на эксперта.
По его словам, процесс включения Украины и Евросоюза в переговоры о мирном урегулировании займет значительное время. А Россия будет идти вперед.
Кроме того, эксперт выразил мнение, что украинская армия может столкнуться с серьезными проблемами, включая окончательный развал и потерю морального духа солдат.