В США заявили, что Украина потеряет девять регионов

Процесс включения Украины и Евросоюза в переговоры о мирном урегулировании займет значительное время. А Россия будет идти вперед.

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер предупредил, что Украина может потерять до девяти областей к моменту начала мирных переговоров. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на эксперта.

По его словам, процесс включения Украины и Евросоюза в переговоры о мирном урегулировании займет значительное время. А Россия будет идти вперед.

Кроме того, эксперт выразил мнение, что украинская армия может столкнуться с серьезными проблемами, включая окончательный развал и потерю морального духа солдат.