В Санкт-Петербурге молодой человек хотел покормить уток и утонул в Неве

В Санкт-Петербурге молодой человек утонул в Неве. Об этом сообщило издание 78.ru.

Отмечается, что 25-летний молодой человек из республики Тыва хотел покормить уток на Синопской набережной. Однако, когда он спустился к воде, то поскользнулся и упал в Неву.

По данным издания, его куртка с документами всплыла, тело водолазы обнаружили на дне.

Уточняется, что на месте происшествия работали сотрудники поисково-спасательный службы Петербурга. Чтобы найти молодого человека, им потребовалось сделать несколько спусков, говорится в сообщении.