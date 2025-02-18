В Санкт-Петербурге молодой человек хотел покормить уток и утонул в Неве
В Санкт-Петербурге молодой человек утонул в Неве. Об этом
Отмечается, что 25-летний молодой человек из республики Тыва хотел покормить уток на Синопской набережной. Однако, когда он спустился к воде, то поскользнулся и упал в Неву.
По данным издания, его куртка с документами всплыла, тело водолазы обнаружили на дне.
Уточняется, что на месте происшествия работали сотрудники поисково-спасательный службы Петербурга. Чтобы найти молодого человека, им потребовалось сделать несколько спусков, говорится в сообщении.