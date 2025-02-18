В Ряжском округе поймали пьяного пенсионера за рулем

Инцидент произошел 16 февраля в селе Поплевино.

В Ряжском округе поймали пьяного пенсионера за рулем. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

Инцидент произошел 16 февраля в селе Поплевино. Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «ВАЗ-21099», под управлением 62-летнего водителя, у которого имелись характерные признаки алкогольного опьянения.

В результате медосвидетельствования у мужчины зафиксировали 0,917 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Ему грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет.