В рязанской ОКБ спасли кубинца с нарушением мозгового кровообращения

Мужчина поступил в больницу несколько недель назад. Отмечается, что в России его самочувствие внезапно ухудшилось и его экстренно госпитализировали.

В рязанской ОКБ спасли кубинца с нарушением мозгового кровообращения. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Мужчина поступил в больницу несколько недель назад. Отмечается, что в России его самочувствие внезапно ухудшилось и его экстренно госпитализировали.

«Пациент не говорил по-русски, и в первые моменты было трудно наладить контакт. Его смогла установить врач Вера Коцкая, владеющая испанским языком. Она смогла разъяснить ему важнейшие аспекты его заболевания и лечения», — подчеркнули в посте.

В настоящее время мужчину выписали с положительной динамикой.