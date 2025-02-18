В Рязанской области владелец мебельных магазинов обманул покупателей на 1,6 млн

Кораблинский районный суд назначил 57-летнему жителю Скопинского района наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года.

В Рязанской области владелец мебельных магазинов обманул покупателей на 1,6 миллиона рублей. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в период с ноября 2021 года по октябрь 2022 года владелец мебельных магазинов заключал с клиентами договоры купли-продажи с предоплатой. Однако поступившие денежные средства за приобретаемую продукцию фабрике-изготовителю он не направлял. Индивидуальный предприниматель причинил 39 покупателям материальный ущерб в размере более 1,6 млн рублей.

Кораблинский районный суд назначил 57-летнему жителю Скопинского района наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года.