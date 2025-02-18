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В Рязани сотни людей снова остались без отопления на неделю
Местная жительница сфотографировала градусник, установленный на детской кроватке в ночь с 17 на 18 февраля. Прибор показывал 14,9 градусов тепла. Днем 18 февраля рязанка ненадолго вынесла обогреватель из комнаты во время очередного отключения отопления, прибор остановился на отметке 17,8 градусов.

В Рязани в поселке Элеватор снова отключили отопление на неделю. Об этом РЗН. инфо сообщила местная жительница во вторник, 18 февраля.

После последнего массового длительного отключения тепла прошло 20 дней. РЗН. инфо публиковало материал 21 января. Тогда после новости отопление в поселке восстановили. Но с 11 февраля проблемы возобновились, рассказала рязанка, вновь обратившаяся в редакцию. По ее словам, днем отопление может отключиться три-четыре раза, жители вызывают аварийные бригады, те выполняют работы, котельная начинает работать.

«Но есть проблема. Днем все бдят, позвонишь и включают снова. А другое дело ночью. В такие морозы дом еще быстрей остывает. Обратной связи все еще никакой — операторы бросают трубки, ни на какие вопросы не отвечают. Мы устали, боюсь, что дети снова заболеют», — написала девушка.

Отметим, в январе рязанка разговаривала с заместителем начальника службы по эксплуатации тепловых сетей Александром Козловым. Тот сообщил ей, что специалисты должны узнать, в чем проблема, чтобы ее озвучить.

Девушка боится, что в следующий раз при отключении отопления ночью, в квартире могут замерзнуть трубы. Ведь в январе были плюсовые температуры газовые конфорки и обогреватели «спасали», а сейчас помещения «остывают очень быстро».

«То есть проблему так и не решили. А трубки операторы бросают, чтобы никто не смог записать разговор, как в прошлый раз. Придирчиво уточняют, кто звонит и откуда. Как только говоришь, что из Элеватора — бросают трубку», — поделилась рязанка.

Местная жительница сфотографировала градусник, установленный на детской кроватке в ночь с 17 на 18 февраля. Прибор показывал 14,9 градусов тепла. Днем 18 февраля рязанка ненадолго вынесла обогреватель из комнаты во время очередного отключения отопления, прибор остановился на отметке 17,8 градусов.

В пресс-службе мэрии пояснили РЗН. инфо, что частое отключение котельной, расположенной в Элеваторе, происходит по независимым от МУП «РМПТС» причинам: понижение давления холодной воды и газа, отключение электричества. Также отметили, что ремонтные бригады выезжают на работы после поступления заявок от местных жителей.

Рязанцы не согласны с тем, что они сами должны решать такие проблемы. Среди соседей есть мнение, что на котельной техполомок нет, сбоит программа, работу которой не могут настроить уже больше месяца.